Son Dakika Haberleri: Sarılar'dan Şarkışla İlçesine Ziyaret

Sarılar'dan Şarkışla İlçesine Ziyaret

10 dakika önce

Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Sarılar'dan Şarkışla İlçesine Ziyaret, System.String[]
Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Kızılay Şarkışla Şube Başkanlığı görevini devreden Yavuz Şükrü Yılmaz'ı ziyaret eden Sarılar, Yılmaz'ın uzun yıllar Şarkışla'da örnek çalışmalar yaptığını söyledi.

Hizmetlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür eden Sarılar, "Görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Yavuz beyden ziyadesiyle memnunuz." dedi.

Kızılay Şarkışla Şubesi'nin nüfusu 100 binin altında kalan yerler için uygulanan kriterler kapsamında temsilciliğe dönüştürüldüğünü belirten Sarılar, bu göreve getirilen Abdurrahman Özpolat'a yeni görevinde başarılar diledi.

Yılmaz ise görev süresi boyunca ilçe için elinden geldiği kadar hizmet etmenin gayreti içerisinde olduğunu söyleyerek, bayrağı devralan Özpolat'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sarılar hizmetlerinden dolayı Yılmaz'a plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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