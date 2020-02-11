Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor - Son Dakika

Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor

6 saat önce

Manavgat Belediyesi Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerle ilgili çalışmaları başlattı.

Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor, System.String[]

Manavgat Belediyesi Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerle ilgili çalışmaları başlattı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, insan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen geçtiğimiz yıllarda Side ve Çolaklı Mahallelerinde açtığı kreşlere yenilerinin eklenmesi talimatını verdi. Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri Sarılar ve Taşağıl Mahallerinde faaliyete geçirilecek ola kreşlerin projelerini hazırladı. Her iki mahallede de mevcut hizmet binaları değerlendirilerek yapılacak olan kreşler bu yıl içerisinde hizmete açılacak.


Sarılar Mahallesi'nde 572 metrekare alan üzerine kurulacak olan kreşte 6 sınıf, 1 uyku odası, yemekhane, mutfak, revir faaliyet odası ve idari ofisten oluşacak. Kreşte 75 metrekarelik çocuk oyun alanının yanı sıra hobi bahçeleri, çocukların renkli, eğlenceli bir ortamda oyun oynadığı alanlar, kitap okuma alanları tasarlanacak. Farklı ve doğal materyaller olan ahşap kütük, yapay çim tepe ve ağaç kabuğu çocuk oyun alanında yer alacak. Çevresi estetik korkuluk ile çevrilecek olan alanda girişte güvenlik kulübesi yer alacak.


"Bu yıl içinde açılacak"


Taşağıl Mahallesi'nde yer alan 2 katlı hizmet binası değerlendirilerek faaliyete geçirilecek olan kreş ise 240 metrekare alan üzerine oturacak. Zemin katta girişte idari bölümler ve yönetim, yemekhane, mutfak bölümleri yer alırken, 1. katta ise 3 adet uzay sınıfı, deniz sınıfı ve orman sınıfı konseptli sınıflar, kreşte eğitim alacak olan minikler için tasarlanacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşlerin hızla tamamlanarak bu yıl içinde faaliyete açılacağını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Manavgat'ta vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine belediye kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. 2 yeni kreşimizin açılmasıyla kreşlerimizin sayısı 4'e çıkmış olacak" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Taşağıl, Sarılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü
9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]