Son Dakika Haberleri: - Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

- Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

34 dakika önce

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHASarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.

- Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHA

Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.  

Sarıyer   Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki  aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen  Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri,  yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı. 

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi.  O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yola devrilen direk

-Hasar gören araç

- Araç sürücüsünün görüntüsü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Oluşan trafik yoğunluğundan görüntü

-BEDAŞ ekiplerinin direği oksijen kaynak makinesiyle kesmesi

-Sürücü Erkut Azizoğlu ile röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

Sarıyer, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]