Sarıyer'de kan donduran facia: Dayı, yeğenini öldürdü

18.11.2025 10:49
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Uyuşturucu kullanımı ve daha önceki tehditler yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasındaki tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü.

Sarıyer'de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan yaşanan bıçaklı tartışma tartışma ölümle sonuçlandı.Ufuk D'nin boynundan ve göğsünden yaraladığı Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı dayıyı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi gören Ufuk D.ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında iddiaya göre uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma yaşandı.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını "Seni öldürürüm." diyerek tehdit etti. Olay günü Ufuk D.'nin iddiaya göre krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DAYI TUTUKLANDI

Olay ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Polis, katil zanlısı Ufuk D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Kaynak: DHA

11:35
