Sarıyer'de Dere Yatağında Ceset Bulundu

07.12.2025 16:19
Hacıosman'da bulunan erkek cesedinin kaybolan Ahmet Gündüz'e ait olduğu belirlendi.

SARIYER Hacıosman'da dere yatağında erkek cesedi bulundu. Cesedin Çayırbaşı'nda kaybolduğu öğrenilen Ahmet Gündüz'e (45) ait olduğu belirlendi.

Olay öğle saatlerinde Sarıyer Hacıosman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı'nda kaybolan Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahmet Gündüz, Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

