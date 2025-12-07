Olay öğle saatlerinde Sarıyer Hacıosman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin dün Çayırbaşı'nda kaybolan Ahmet Gündüz'e olduğu belirlendi. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Dere Yatağında Ceset Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?