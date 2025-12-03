Sarıyer\'de Hesap Kavgası Kurşunlama ile Sonuçlandı

Sarıyer'de bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edince çıkan kavgada çalışanlar tarafından darbedilen şahıs, daha sonra geldiği mekana kurşun yağdırdı. Mekanı kurşunlayan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 27 Kasım'da sabah 06.30'da Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı.

YÜKSEK HESAP KAVGASI ÇIKTI

Bir süre sonra Sami K. hesabı istedi. Sami K., hesabın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sami K. darbedilerek mekandan dışarı atıldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İlerleyen saatlerde eğlence mekanının önüne yeniden gelen Sami K., mekana 14 el ateş etti. 11 merminin isabet ettiği mekanda ölen ya da yaralanan olmazken eğlence mekanı ve yanındaki bir başka iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsı tespit etti. Olayın ardından gittiği Sivas'ta 3 gün kalan ve İstanbul'a dönen Sami K., polis ekipleri tarafından Kağıthane'de yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söyledi. Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.