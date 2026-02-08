Sarıyer\'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

SARIYER'de 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ocak ve Şubat aylarında yapılan uygulamalarda ise aranması bulunan 210 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 33 silah ve 6 uzun namlulu silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ve Şubat aylarında yapılan uygulamalarda, 48'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunan 210 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından 2 ay içerisinde yapılan uygulamalarda 33 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 2 kilogram 191 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve amfetamin ile 596 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 26 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.