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SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI - Son Dakika

SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

18.02.2022 11:05

SARIYER'de denetleme yapan polisin durduğu araçta satışa hazır uyuşturucu madde bulundu.

SARIYER'de denetleme yapan polisin durduğu araçta satışa hazır uyuşturucu madde bulundu. Yakalanan İran uyruklu şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen para ele geçirildi

Olay 16 Şubat Çarşamba günü Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri denetleme yaparken durdurdukları bir araçta satışa hazır uyuşturucu madde buldu. Aracın sürücüsü İran uyruklu S. B. T. yakalanarak gözaltına alındı. S. B. T. 'nin oturduğu adreste yapılan aramada da çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 200 lira ve 2 bin 400 dolar nakit para ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S. B. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

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Uyuşturucu, Sarıyer, Maslak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER'DE İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI - Son Dakika
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