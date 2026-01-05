Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi

Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi
05.01.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de mantar toplamak için giden ve kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Ayfer Özmen, saatler süren arama çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulundu.

Sarıyer'de mantar toplamak için öğleden sonra Rumelifeneri'ne giden Ayfer Özmen (57) kayboldu. Özmen saatler süren arama çalışmasının ardından hafif yaralı olarak bulundu.

İddiaya göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden arkadaşlarıyla çıkan ve Rumelifeneri'ne mantar toplamak için giden Ayfer Özmen'den 17.30 itibarıyla haber alınamadı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yakınlarının ihbarı jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kadını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KAYIP KADIN YARALI OLARAK BULUNDU

Gece saatlerinde kadar süren arama çalışmalarının ardından kayıp Özmen hafif yaralı olarak bulundu. Özmen'in Rumelifeneri istikametinde bulunan ormanlık alanda uçurumun kenarında bulunurken yaralı kadını kurtarma çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA

Rumelifeneri, Operasyon, Jandarma, İstanbul, Sarıyer, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 02:18:27. #7.11#
SON DAKİKA: Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.