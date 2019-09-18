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Sarıyer'de kazak kadının şüpheli ölümü

31 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHASarıyer'de kötü kokular gelen daireye giren polis, 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Sarıyer'de kazak kadının şüpheli ölümü, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Sarıyer'de kötü kokular gelen daireye giren polis, 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Sarıyer'de 5 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular, bina sakinlerini tedirgin etti. Dairede oturan Kazakistan uyruklu 55 yaşındaki H.Y.'ye de ulaşamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girdiklerinde 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Maden Mahallesi, Altınbaşak Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise haber verdi. Saat 23.00 sıralarında binaya gelen polis ekipleri çilingir tarafından kapının açılmasının ardından içeri girdi. İçeri giren ekipler dairede yalnız yaşayan 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞ
H.Y.'nin özel bir iş yerinde çalıştığı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı öğrenildi. H.Y.'nin iş arkadaşlarının da binaya gererek H.Y'yi sordukları öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OKSİJEN MASKESİ İLE İÇERİ GİRDİ
Daireden gelen yoğun kokuya karşı itfaiye ekipleri özel kıyafet ve  oksijen maskesi ile çözüm buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından H.Y.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olayın meydana geldiği bina
- Polis ekiplerinin çalışması
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin özel giysi giymesi
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin çıkarılması
-Genel ve detay görüntüler


Sarıyer, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
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