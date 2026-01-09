Sarıyer\'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

İstanbul Sarıyer'de 3 katlı binanın girişindeki motosiklet tamirhanesi alev alev yandı. Yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Bahadır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın girişindeki motosiklet tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler iş yerinin tamamını kaplarken, dumanlar binaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibine ambulansta müdahale edildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan 3 motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Serhat Kaya, "Yangın önce dükkanı sardı, sonra üst katları sarmaya başladı. Biz de mahalleli olarak hemen dışarı çıktık. Yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi, müdahale ettiler. İçeride motosikletler vardı. Şu an 1 kişi yaralı. Çok büyük bir hasar var. Geçmiş olsun. Şu an yangın söndürüldü, kontrol altına alındı" dedi. - İSTANBUL