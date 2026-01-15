Sarıyer\'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelene kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu otomobil içerisinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer ilçesi Çayırbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 43 RD 303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü sağlık ekiplerin de müdahalesi ile araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yol güvenliği alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan otomobil ve devrilen aydınlatma direğinin ekipler tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede oluşan trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL