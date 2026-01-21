Sarıyer'de Otomobil Kamelyaya Düştü - Son Dakika
Sarıyer'de Otomobil Kamelyaya Düştü

21.01.2026 16:19
Sarıyer'de yokuştan inen otomobil, kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine düştü. Sürücü yara almadı.

Sarıyer'de yokuştan inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kamelyanın üzerine düştü.

İstinye Mahallesi Reform Sokak'ta yokuştan inen 34 BGA 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki kamelyanın üzerine düşen otomobilin ön kısmı yere sarktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
