Sarıyer'de yokuştan inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kamelyanın üzerine düştü.
İstinye Mahallesi Reform Sokak'ta yokuştan inen 34 BGA 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki kamelyanın üzerine düşen otomobilin ön kısmı yere sarktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Otomobil Kamelyaya Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?