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Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı - Son Dakika

Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı

29.11.2021 16:24
Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı

Sarıyer'de Sosyal Hizmetler Merkezi ile R. Güney Kıldıran İlkokulu ile Ortaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Sarıyer'de Sosyal Hizmetler Merkezi ile R. Güney Kıldıran İlkokulu ile Ortaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ve vatandaşlar Çayırbaşı'nda yapımı tamamlanan Sosyal Hizmetler Merkezinin açılışına katıldı.

Ergüneş, açılıştaki konuşmasında, sosyal hizmetlerde aileyi hareket noktası olarak aldıklarını ve çözüm birimi olarak kabul ettiklerini belirterek, "Attığımız her hizmet adımının hedefi aile kurumunun güçlü bir şekilde ayakta tutulmasıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki aile kurumunu ihmal eden toplumlar ekonomik anlamda ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar ağır sorun yüküyle karşı karşıya kalmışlardır. Kurduğumuz hizmet ağının hedefi ailelerimizin ihtiyaç duyduğu yardım ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmaktır. Hangi sebeple olursa olsun devletin desteğine ihtiyaç duyan ailelere ulaşmak ve onlara omuz vermek zorundayız." diye konuştu.

Ülke genelinde il ve ilçe merkezlerinde nüfus kategorilerine göre toplam 440 sosyal hizmet merkezi açmanın planlandığını bildiren Ergüneş, Sarıyer Sosyal Hizmet Merkezi ile 374'üncü merkezin açıldığını kaydetti.

İsmail Ergüneş, sosyal hizmet merkezlerini yaygınlaştırılırken nüfus çoğunluğu, coğrafi mesafe gibi kriterler belirlendiğine değinirken, "Hedefimiz sosyal hizmet merkezlerimiz ile hizmet ağını tüm ülkeye yaymak ve kuşatıcı bir hale getirmektir." dedi.

Sosyal hizmet merkezlerinin il müdürlüğü gibi çalışacağını anlatan Ergüneş, "İl müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin tamamı sosyal hizmet merkezlerimizle yerine getirilecek. Sarıyer'de açacağımız sosyal hizmet merkezimizle burada yaşayan halkımıza doğrudan ulaşacağız. Halkımız da ihtiyaç duyduğunda bize rahatlıkla ulaşabilecek, hizmetin hızını, kalitesini arttırmak için aradaki mesafeleri bu merkezlerimizde ortadan kaldırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergüneş ve beraberindekiler daha sonra Rumeli Kavağı'ndaki R. Güney Kıldıran İlkokulu ile Ortaokulunun açılışını yaptı.

Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı
Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı
Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı
Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı

İsmail Ergüneş, Çayırbaşı, AK Parti, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de sosyal hizmetler merkezi ile okul açılışı yapıldı - Son Dakika


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