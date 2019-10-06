Sarıyer Kaymakamlığından, Amed Spor taraftarının darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama

Sarıyer Kaymakamlığı, Sarıyerspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü arasında oynanan müsabakada bir taraftarın darp edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sarıyer Kaymakamlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyerspor ileAmed Sportif Faaliyetler Kulübü futbol takımı arasında oynanan müsabakada misafir takımın taraftarının darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, taraftarın darp edilmesiyle ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "05.10.2019 tarihinde İlçemiz Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda Sarıyerspor-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbol takımları arasında oynanan TFF 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında bir taraftarın darp edildiğine ilişkin kimi haber sitelerinde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. İlçe Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 'Misafir Takım Seyircisiz' olarak oynanmasına karar verilen Sarıyerspor-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşması saat: 14: 00 itibariyle başlamış, her iki takım yöneticileri müsabakayı protokoldeki yerlerinden izlemişlerdir. Müsabakanın tamamlanmasından sonra taraftarların güvenli bir şekilde dağılımları sağlanmıştır. Misafir Takım Yöneticilerine müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında Sarıyerspor yöneticilerince bizzat eşlik edilmiştir. Müsabakanın oynandığı Stad çevresinde bulunması nedeniyle darp edildiği iddia edilen ve fotoğrafı yayınlanan (M.A.K.) adlı şahsın gerek darp gerekse başka bir mağduriyet iddiasıyla İlçemiz Emniyet Birimlerine yaptığı herhangi bir müracaat bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL