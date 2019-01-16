Son Dakika Haberleri: Şarkı Yazarlığı: İdil Meşe, Simge Pınar Ve Şenceylik Babylon'da

Şarkı Yazarlığı: İdil Meşe, Simge Pınar Ve Şenceylik Babylon'da

1 saat önce

New York'ta yaşayan İstanbullu şarkı yazarı İdil Meşe; aşkın ve kaybetmenin, güzellik ve hakikatin hikayelerini modern ozanlara özgü bir sakinlikle anlatıyor.

Şarkı Yazarlığı: İdil Meşe, Simge Pınar Ve Şenceylik Babylon'da, System.String[]

Şehrin bağımsız kadın müzisyenleri İdil Meşe, Simge Pınar ve Şenceylik'in, şarkı yazarlığı üzerine bir sohbet gerçekleştireceği ve şarkılarının en samimi hallerini müzikseverlerle paylaşacağı gece 17 Ocak Perşembe Babylon'da!

Oceanvs Orientalis ve Da Poet ile yaptığı üretimlerle ismini duyuran müzisyen; on seneyi aşkın süredir Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de akustik konserler veriyor. 2016 yılında Oceanvs Orientalis ile bir araya gelerek yazdığı "The Cube" parçasını Berlin çıkışlı plak şirketi "Bar25" etiketiyle, 2017'de ise Barcelona kökenli plak şirketi Kanto Records'tan "General Tales of Ordinary Madness" kısaçalarını dinleyiciyle paylaştı. İlhan Erşahin ve Oceanvs Orientalis ile birlikte çalıştığı "Television"ın da yer aldığı kısaçalar prömiyerini Mixmag üzerinden yaptı. Türkiye'nin sevilen hip hop gruplarından 90bpm ile "Simsiyah"ı yazan ve söyleyen İdil Meşe; Rain Lab, Raymond Angry, Mehmet Aslan, Islandman, Mind Shifter, Lemurian, Sainte Vie ve Carlita ile müzikal üretimine devam ediyor.

İstanbullu şarkıcı ve söz yazarı Simge Pınar, kelimelerin ve melodilerin iyileştirici gücünden ilham alarak yaşamından öyküleri dinleyicilerine ulaştırıyor. Çıkışını yaptığı Sofar İstanbul performansı ve "Yeni Bir Hayat" parçası, Youtube üzerinden bir milyondan fazla izlenmesi ile dikkat çekiyor. İlk teklisi "Biz Hep Aynı" ve ikinci teklisi "Sangria", Rakun Müzik etiketiyle yayımlandı. Katıldığı bir şarkı yazarlığı atölyesinde Harun Tekin ile yolu kesişen Simge Pınar, 20'li yaşlarının ilk yarısının ürünü olan ve prodüktörlüğünü Harun Tekin'in üstleneceği ilk albümünün hazırlıklarına devam ediyor.

Müzik hayatına BÜMK Orkestra'da gitarist ve BÜMK korolarında alto vokalist olarak başlayan Eda Sena Şenceylan, şarkılarını Boğaziçi Taşoda Müzik Festivalleri'nde ve İstanbul'da verdiği konserlerle duyurdu. 2015 yazında Arel Koray Nalbant prodüktörlüğünde şarkılarını düzenleyip kaydeden Şenceylik, dört parçasını YouTube üzerinden dinleyicileriyle buluşturdu. İlk kısaçaları "Çok Karışık"ı 2016'da yayımladı. Çeşitli elektronik müzik prodüktörleriyle yayımladığı teklilerin yanında, yaptığı reklam müzikleri ve Ahmet Ali Arslan gibi müzisyenlerle birlikte kayıtları da bulunuyor. Sofar İstanbul'daki performansıyla şarkılarını geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşturan Şenceylik, yeni şarkılarını yazmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

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