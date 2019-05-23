Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Cenk Eren'i 'Vali' yalanıyla dolandırmak istediler

Şarkıcı Cenk Eren'i 'Vali' yalanıyla dolandırmak istediler

6 saat önce

ŞARKICI Cenk Eren'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi.

Şarkıcı Cenk Eren'i 'Vali' yalanıyla dolandırmak istediler, System.String[]
ŞARKICI Cenk Eren'i telefonla arayan bir dolandırıcı, kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtıp engelli çocuklar için başlattıklarını yardım kampanyasına 6 bin TL. bağışta bulunmasını istedi. Polis, para hesaptan çekilmeden bloke ederek dolandırıcıların parayı çekmesini engelledi.
İddiaya göre, şarkıcı Cenk Eren'i, "Zonguldak Valisiyim" diye arayan dolandırıcılar, engelli çocuklar için akülü sandalye alacakları, valilik olarak yardım kampanyası başlattıklarını belirterek 6 bin TL bağışta bulunmasını teklif etti. Şarkıcı Cenk Eren, yardım amacıyla kullanılacağını düşünerek verilen hesaba 6 bin TL yatırdı. Dolandırıcılık olayını doğrulayan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Doğrudur biz de duyduk. Maalesef dolandırıcılar bu metodu kullanıyor. İnsanımızın dikkatli olması gerekiyor. Bu olayda yatırılan paranın 6 bin lira olduğu ve polisin müdahalesiyle paranın hesaptan çekilmeden bloke edilip kurtarıldığı bilgisi var. Cenk Eren'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
Cenk Eren, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde, 31 Mart yerel seçimlerinde eski muhtar Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince yıktığı çocuk parkının yerine yeni bir park yaptırmıştı.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:23 Kaynak: DHA
Zonguldak, Cenk Eren, Güncel
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