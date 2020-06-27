Şarkıcı Eylem, bu kez de İngiltere İçişleri Bakanı'na Türk kahvesi ikram etti - Son Dakika

Şarkıcı Eylem, bu kez de İngiltere İçişleri Bakanı'na Türk kahvesi ikram etti

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ın ardından dün de İngiltere İçişleri Bakanı Priti Pate? evinde ağırlayarak Türk kahvesi ikram etti.

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ın ardından dün de İngiltere  İçişleri Bakanı Priti Pate?  evinde ağırlayarak Türk kahvesi ikram etti.

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Ünlü pop şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından İçişleri Bakanı Priti Patel 'i Londra'daki evinde ağırladı. Covid-19 pandemisi nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret, Eylem'in Londra Chingford'da ki evinin bahçesinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Priti Patel'e bu ziyaretinde, Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith eşlik etti. Ziyaret esnasında, Microsoft Team vasıtasıyla parti üyeleri tarafından sorulan sorulara cevap verildi.

TÜRK KAHVESİ EŞLİĞİNDE SOHBET

Türk kahvesi eşliğinde yapılan sıcak sohbettin ardından İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ünlü sanatçı Eylem ve Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith kameralara sosyal mesafeye uyarak hep birlikte poz verdi. Eylem, ailesi ile birlikte Türkleri ve Türk Kültürünü tanıtma gönüllüsü olduklarını dile getirdi. "Londra'da doğup büyüdüm ama özümüze ve kültürümüze ailecek hep sahip çıktık" dedi.

EYLEM KIZIL KİMDİR?

Eylem Kızıl ya da kısaca bilinen ismiyle Eylem 5 Eylül 1984'te İngiltere'de doğdu. Kıbrıs Türkü olan Eylem, şarkıcı şarkı sözü yazarıdır.


Süleyman Soylu, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:06 Kaynak: DHA

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