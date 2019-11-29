Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Hakkı Bulut'un kızının evinden hırsızlık davası
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Şarkıcı Hakkı Bulut'un kızının evinden hırsızlık davası

6 saat önce

Bahçelievler'de şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Şarkıcı Hakkı Bulut'un kızının evinden hırsızlık davası, System.String[]

Bahçelievler'de şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Önder Yıldızhan ve avukatı ile müşteki Naz Bulut katıldı. Duruşmaya Hakkı Bulut da geldi.

Tutuklu sanık Önder Yıldızhan, yaralama suçundan sabıkalı olduğunu belirterek, garsonluk yaptığını söyledi. Naz Bulut'un evine girmediğini, olay günü sabaha kadar Aksaray'da bir internet kafede olduğunu ifade eden Yıldızhan, suçlamaları reddetti.

Naz Bulut da baş ucundaki cep telefonunun alındığını belirterek, "Hırsızlar babamın çamaşır odasını kurcalamış. Çantamı koridorda buldum, içindeki 175 lira yoktu. Ayrıca gümüş kolye ve kol saatimi almışlar. Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Gerçek suçlu kim ise kesin olarak tespit edilmesini ve cezasını almasını istiyorum." diye konuştu.

Hakim Kadir Ahlatçı, olayla ilgili olarak kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, sanığa söz verdi.

Sanık Yıldızhan da polislerin başka bir olay için kendisini gözaltına aldığını belirterek, "O dosyadan takipsizlik kararı aldım. Bu dosyada hırsızlık yapan kişiye benzediğim için bana dava açıldı. Hırsızlık suçunu işleyen ben değilim." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin bir aydan fazla tutuklu olduğunu, delillerin toplandığını, delil karartma şüphesinin olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında sanık Yıldızhan, Hakkı Bulut'a seslenerek, "Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Hakkı Bey sizin evinize ben girmedim. Sizinle kişisel bir husumetim yoktur." dedi.

Adliyede çalışan memurlar ve çok sayıda vatandaş da Hakkı Bulut ile fotoğraf çektirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 16 Ekim 2019'da iki kişinin Naz Bulut'un evine girip sprey sıktıkları belirtilerek, Bulut'un cep telefonunu, kol saatini, güneş gözlüğünü, bir miktar parasını ve gümüş takı setini aldıkları kaydediliyor.

Binadaki güvenlik kamerasından hırsızlardan birinin Önder Yıldızhan olduğunun belirlendiği dile getirilen iddianamede, sanık Yıldızhan'ın "nitelikli hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçlarından 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan tespit edilemeyen diğer şüpheli hakkında ise soruşturma devam ediyor.

Bahçelievler, Hakkı Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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