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Şarkıcı Lara Çallıları coşturdu

34 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Ünlü şarkıcı Lara, Denizli'nin Çal ilçesinde sahne aldı.

Şarkıcı Lara Çallıları coşturdu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Ünlü şarkıcı Lara, Denizli'nin Çal ilçesinde sahne aldı. 7 yıl sonra bir kez daha Çal'a gelen sanatçıya ilgi büyük oldu.


Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen bir festivalde ünlü şarkıcı Lara sahne aldı. 7 yılın ardından Çal ilçesinde tekrar hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Lara'ya seyirciler de zaman zaman eşlik eti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, alanı dolduranları coşturdu.


Gecenin sonunda şarkıcı Lara uzun süre alkışlandı. - DENİZLİ

Denizli, Lara, Çal, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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