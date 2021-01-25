Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu - Son Dakika

Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu

25.01.2021 08:48
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu, System.String[]

MARDİN'de 12 yıl boyunca düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan ve Avrupa'da da bir albüm çıkaran Serdar Örnek (38), ikinci albümüne hazırlanırken, koronavirüs salgınıyla beraber düğünlerin iptaliyle iş yapamaz oldu.

MARDİN'de 12 yıl boyunca düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan ve Avrupa'da da bir albüm çıkaran Serdar Örnek (38), ikinci albümüne hazırlanırken, koronavirüs salgınıyla beraber düğünlerin iptaliyle iş yapamaz oldu. Evde oturmaktan sıkılan 4 çocuk babası Örnek, çiğ köfte yoğurarak evini geçindirmeye başladı. Pandeminin biteceği günü beklediğini söyleyen Örnek, "Biter bitmez düğünlerde yine şarkılar söyleyerek, halay çekenleri coşturacağım. O günleri çok özledim" dedi.

Mardin'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası Serdar Örnek, pandemi öncesi düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyordu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Avrupa'da da düğünlerin aranan ismi olan Örnek, bir albüm de yaptı. İkinci albümü için hazırlık yapan Örnek'in planları, koronavirüs salgınıyla birlikte gerçekleşemedi. Düğünlerin koronavirüs tedbirleriyle iptal edilmesiyle bir anda işsiz kalan Örnek, evde oturmaktan bunalınca çiğ köfteciliğe başladı. Bir iş yeri kiralayan Örnek, burada yaptığı çiğ köfteleri satarak ailesini geçindirmeye başladı. Umudunu aşıya bağlayan Örnek, pandemini biteceği ve mesleğine geri döneceği günleri dört gözle bekliyor.

Pandemi sonrası ilk işinin ikinci albümünü tamamlamak olacağını söyleyen Örnek, "Pandemi biter bitmez düğünlerde yine şarkılar söyleyerek, halay çekenleri coşturacağım. O günleri çok özledim. Yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyorum. Çok şükür albüm çıkarttım. Sanatçı kimliğim var. Yavaş yavaş ismimiz çıkmışken, Avrupa'ya da açılıyorduk. Bu yıl 8- 9 düğünüm vardı. Avrupa'da, albüm çıkarttım. İkinci albüm çalışması derken bu pandemi çıktı. Bir, iki, üç ayda biter zannediyorduk. Birkaç ay oturduk evde. Baktık olacak gibi değil. Çiğ köfte işine girdik. Çok şükür sevenlerimiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Ben de şu şekilde önlüğü bağlıyayım ve işimin başına geçeyim dedim. Pandemi bizi perişan etti. Müzik sektörü, düğünler, yani yaklaşık bir yıldır biz neredeyse müziği unuttuk. Allah'ın izniyle kısa zamanda yeni bir albümle kendimizi dostlarımıza göstereceğiz. Aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları yavaş yavaş başladı. Bu olay üzerine bütün dünya sevinmeye başladı. Biz de çok sevindik. Sıra bize geldiğinde biz de seve seve aşı olacağız. Eski günlerimize, düğünlerimize, halaylarımıza, konserlerimize, güzel günlerimize kısa zaman içinde dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu
Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu

Mardin, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarkıcı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu - Son Dakika


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