Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı - Son Dakika

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı

12.12.2020 21:20
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı, System.String[]

Yeni şarkısı için imajını değiştiren şarkıcı Zara, 8 yaşında giren kızı Nurun fotoğrafını ilk defa paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşıma, "Nice Yıllara Nurum... Yüce Rabbimin Hediyesi... Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun" notunu düştü.

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, yeni çıkardığı albümüyle yine gündemde. Yeni albüm için yeni imaja bürünen ünlü isim, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'u ilk defa paylaştı.

PAYLAŞIMA DÜŞTÜĞÜ NOT DUYGULANDIRDI

Ünlü şarkıcı dün 8 yaşına basan kızının fotoğrafını ilk defa paylaşarak, "Nice Yıllara Nurum... Yüce Rabbimin Hediyesi... Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun" notunu düştü.

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı

ÜNLÜ İSİMLER DE PAYLAŞIMA YORUM YAPTI

Zara'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Seray Sever, Kubat, Yonca Lodi ve Didem Arslan gibi ünlü isimlerin de paylaşıma yorum yaptı.

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı

Çocuk, Zara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı - Son Dakika


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