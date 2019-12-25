Şarkikaraağaç Kaymakamı Yılmazer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkikaraağaç Kaymakamı Yılmazer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Şarkikaraağaç Kaymakamı Yılmazer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Yılmazer, AA'nın

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmazer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafı oyladı.

Onur Yılmazer, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Şarkikaraağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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