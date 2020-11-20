Şarkışla'da açık öğretim lisesinden mezun olanlar için diploma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açık öğretim lisesini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Artan Aydemir, merkezde düzenlenen törende, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Açık öğretim lisesi diplomalarının daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'da basıldığını ve mezun olanların diplomalarını almak için il merkezine gittiğini belirten Aydemir, bakanlığın talimatıyla diplomaları artık Şarkışla Halk Eğitim Merkezinde basmaya başladıklarını ifade etti.

Aydemir, açık öğretim lisesinden mezun olan 57 öğrenci adına 8 öğrenciye diplomalarını takdim etti.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezinde 1600 öğren