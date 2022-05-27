Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika
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Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı

27.05.2022 23:18

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Cuma namazı sonrası belediyenin düğün salonu önündeki parkta toplanan çiftçilere belde halkı ve köylerden gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Burada kılınan iki rekat nafile namazından sonra Merkez Cami imamı Abdulkadir Temiz ve Yukarı Cami imamı Seyit Çam, yağmur duası yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay

Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı
Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı
Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı
Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı

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Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı 'Şarkışla için el ele' istişare toplantısı düzenlendi 'Şarkışla için el ele' istişare toplantısı düzenlendi
Kaynak: AA

Gürçayır, Şarkışla, Sivas, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika


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