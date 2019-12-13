Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konferansı - Son Dakika

Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı

6 saat önce

Şarkışla ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.

Şarkışla'da

Şarkışla ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinin ortaklaşa düzenlediği "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konferansta, lise öğrencilerine ve Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine konferans verildi.

Konferansa, İlçe Emniyet Müdürlüğünden komiser Tugay Keten ve öğrenciler katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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