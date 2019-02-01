Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi

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Erdoğan'ın İmzasıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Bir İsim Daha Atandı

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu