Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi
47 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi. Aşık Veysel
Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kursa Şarkışla, Altınyayla
ve Gemerek
ilçelerinden Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürlerinden oluşan 30 idareci katıldı.
Kursta, Sivas İl Maarif Müfettişi Ebubekir Yıldız, kursiyerlere soruşturma teknikleri konusunda bilgi verdi.
Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in de katıldığı kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA
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