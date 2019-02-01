Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi

Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi

47 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi.

Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kursa Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinden Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürlerinden oluşan 30 idareci katıldı.

Kursta, Sivas İl Maarif Müfettişi Ebubekir Yıldız, kursiyerlere soruşturma teknikleri konusunda bilgi verdi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in de katıldığı kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Aşık Veysel, Sivas, Şarkışla, Güncel
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