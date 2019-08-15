Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
27 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:23 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç
(65) idaresindeki 58 ER 660 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Sivas karayolu 2. Etap TOKİ Kavşağı'nda, Abdurrahman Aslan
(69) idaresindeki 58 HK 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Kılıç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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