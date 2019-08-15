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Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

27 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç (65) idaresindeki 58 ER 660 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Sivas karayolu 2. Etap TOKİ Kavşağı'nda, Abdurrahman Aslan (69) idaresindeki 58 HK 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Kılıç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:23 Kaynak: AA
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