Şarkışla'da Yoğun Sis Etkili Oldu
47 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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