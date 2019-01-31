Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Şarkışla'da Yoğun Sis Etkili Oldu

47 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Şarkışla'da Yoğun Sis Etkili Oldu, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:10 Kaynak: AA

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