Mısır'da Mango Hasadı Başladı - Son Dakika
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Mısır'da Mango Hasadı Başladı

13.08.2022 15:36
Mısır'da Mango Hasadı Başladı

ŞARKİYE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Şarkiye İli'ndeki bir meyve bahçesinde hasat edilen mangoları düzenleyen bir çiftçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

ŞARKİYE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın Şarkiye İli'ndeki bir meyve bahçesinde hasat edilen mangoları düzenleyen bir çiftçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Şarkiye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Mango Hasadı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da Mango Hasadı Başladı - Son Dakika
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