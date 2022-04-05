Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi

05.04.2022 10:51
Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan sürücünün otomobilinde, bez torbalara gizlenen 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan sürücünün otomobilinde, bez torbalara gizlenen 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taraması öncesi yolculardan birinin, 2 poşeti araçtan indirmeye çalıştığı gözlendi. Muhafaza ekipleri, hemen müdahale ederek, paketlere el koydu. 2 poşet içinde, bez torbalara gizlenen 1100 su kaplumbağası ele geçirildi. Ticari amaçlı yurda yasa dışı sokulmak istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda 1100 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
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