Saruhanlı AK Parti'den o haberlere yalanlama - Son Dakika

Saruhanlı AK Parti'den o haberlere yalanlama
AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Saruhanlı Cumhur ittifakı meclis üyeleri arasında gerginlik çıktı" şeklindeki haberleri yalandı.
AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Saruhanlı Cumhur ittifakı meclis üyeleri arasında gerginlik çıktı" şeklindeki haberleri yalandı.
AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Bayram Atilla Haspehlivanlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Partimiz Cumhur ittifakı hakkında kamuoyunda dolaşan haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Bazı haber siteleri her ne kadar Saruhanlı Belediyesi logosunda TC ibaresinin eklenmesi hususunda Cumhur ittifakı meclis üyeleri arasında gerginlik çıktığı lanse edilmiş ise de; iş bu logo değişikliği fikri söz konusu kararın alındığı meclis toplantısından önce yapılan 3 Temmuz 2020 tarihli komisyonda alınan kararlarda mevcut logoya T.C. ibaresi ay yıldız ve belediye kuruluş tarihinin ilave edilmesi hususunda tarafımızca özelikle olumlu görüş bildirilmiştir. Bu nedenle tarafımızca T.C. ibaresinin ve ay yıldız ibaresinin belediye logosuna eklenmemesi hususunda kamuoyuna lanse edildiği gibi bir duruşumuz olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kurduğu Cumhur ittifakı 2023 ve daha ilerisi hedeflerine sarsılmaz şekilde devam etmektedir" denildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:36 Kaynak: İHA
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