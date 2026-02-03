Saruhanlı\'da Elektrik Kesintilerine Tepki

(MANİSA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli, Pınarbaşı, Hacımusa, Gözlet, Apak, Koyuncu ve Tirkeş gibi kırsal mahallelerinde yaşayan yurttaşlar, en ufak yağmur veya rüzgarda elektriklerin kesildiğini belirterek, elektrik kesintilerine tepki gösterdi ve alt yapı yenilensin çağrısı yaptı.

Kesintiler nedeniyle özellikle öğrenciler, yaşlılar ve hastaların mağdur olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Bölge halkı, altyapının yenilenmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Yurttaşlar, "2026 yılında hala bu sorunları yaşıyor olmak kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.