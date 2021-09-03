Saruhanlılı Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika

Mahalle muhtarları yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Saruhanlı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Daire Başkanı Çakır'a Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da eşlik etti. Muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Çakır, ilgili dairelere iletmek üzere notlar aldı. Yapılan çalışmaların takibi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından muhtarlarla olan diyaloglarının önemine vurgu yapan Daire Başkanı Çakır, 17 ilçede de muhtarlarla iletişimi sıkı tuttuklarını belirtti.

"Büyük başkan, efsane başkan Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum"

Çaltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çoban, mahalle halkı ve şahsı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, "Büyük başkan, efsane başkan Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sayesinde mahallemize yangın tankeri kazandırdık. Cazibeli suyumuzun başına yüz yıllık bir yatırım yapıldı" diye konuştu.

"Hayal bile edemediğimiz projelere kavuştuk"

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal, "Hayal bile edemediğimiz projeleri bize yaşattığı için hem mahallem adına hem kendi adıma Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde içme suyu hattı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İshakçelebi halkı 500 tonluk içme suyu deposuna kavuştu. Daha sağlıklı bir yaşam için kanalizasyon hattımız da Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisine bağlanıyor. En güzeli tarafı da bu oldu" ifadelerini kullandı.

"Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ü mahallemizde ağırlamak istiyoruz"

Kemiklidere Mahalle Muhtarı Ercan Çetin, mahalle halkının Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selamlarını ileterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e önce selam eder çok çok teşekkür ederim. Mahallemizde devam eden altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Üstyapı çalışmalarımız da 2 gün önce başladı. Dün de yolumuzda asfalt çalışmaları başladı. Çalışmalarda emeği geçen herkeste teşekkür ederim. Mahallemizdeki çalışmalar bittiği zaman da Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ü mahallemizde ağırlamak istiyoruz" dedi.

"Başkanımızı mahallemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız"

Hatıplar Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hizmetlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Mahallemizdeki 2 su deposu baştan aşağı yenilendi. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına Başkan Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızı her zaman mahallemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" açıklamasında bulundu.

"Cengiz Başkanımızı yeni sondaj kuyumuzun açılışına bekliyoruz"

Tirkeş Mahalle Muhtarı Hamza Arslan da mahallesindeki çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların montajı yapılıyor. Mahallemize yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Cengiz Başkanımızı da açılışa bekliyoruz" dedi.