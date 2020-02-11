SASKİ'den 4 ilçe için su kesintisi uyarısı - Son Dakika

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, yarın 09.00 ile 21.00 arasında Adapazarı, Söğütlü, Karasu ve Ferizli'de 43 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

SASKİ' den yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nun güzergahında bulunan 600 milimetre çapındaki isale hattının bakım, onarım ve deplase edilmesi nedeni ile yarın 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Adapazarı, Söğütlü, Karasu ve Ferizli ilçelerinde toplam 43 mahallede su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, Adapazarı'nda 7, Ferizli'de 11, Söğütlü'de 21 ve Karasu'da 4 mahalle olmak üzere toplam 43 mahallenin çalışmalar sebebiyle kesintiden etkileneceği ifade edildi.

Açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların tedarikli olmaları istendi.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler:

Adapazarı;

Çamyolu, Göktepe, Karadere, Elmalı, Küçük Hataplı, Büyük Hataplı, Işıklar

Ferizli;

Seyifler, Osmanağa Çiftliği, Gölkent, Ağacık, Sinanoğlu, Ceylandere, Damlık, Değirmencik, Bakırlı, Kusça, Nalköy

Söğütlü;

Gündoğan, Orta Mahalle, Küçük Söğütlü, Camicedit, Karateke, Hasanfakı, Soğucak, Mağara, Yeniköy, Tokmaklıdere, Sıraköy, Fındıklı, Akçakamış, Levent, Kantar, İmamlar, Rüstemler, Kurudil, Akarca, Beşdeğirmen, Akgöl

Karasu;

Limandere, Adatepe, Karapınar, Kurumeşe