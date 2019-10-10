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SASKİ'den önemli su kesintisi açıklaması

1 saat önce

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba günü saat 06.

SASKİ'den önemli su kesintisi açıklaması, System.String[]

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 saatleri arasında yedi ilçede su kesintisi uygulanacağına yönelik bir açıklama yayınlandı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı olarak inşa edilen dev proje Akçay Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başlamak için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda barajın ana isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlanması için çalışma gerçekleştirilecek. Çalışma süresince 7 ilçeye su akışı kesilecek. Akçay Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla şehrin yüz yıllık su geleceği garanti altına alınacak. Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısı önemli ölçüde azalacak.


Projenin önemli aşamalarından


Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimize kazandırmak için çalışmalarını yürüttüğümüz Akçay Barajı Projesi'nde çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda baraj bölgesinden ve proje kapsamındaki su alma yapılarından alınacak suyu dünya standartlarında arıtılmak üzere Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak isale hattının tesise bağlantısı gerçekleştirilecektir. Bağlantı çalışmaları sırasında 15 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim Çarşamba Günü saat 06.00 saatleri arasında Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tedarikli olmaları önemle rica olunur" denildi. - SAKARYA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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