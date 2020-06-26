Sason'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.



Yangın, sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle afet konutlarda bulunan 2 katlı evde çıktı. Tevfik Taş ve Kemal Aydın'a ait evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken evde oturanlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN