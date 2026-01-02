Sason'da Çığ Düşmesi: 44 Küçükbaş Hayvan Öldü

BATMAN'ın Sason ilçesinde ahıra çığ düşmesi sonucu 44 küçükbaş öldü.
Olay, öğle saatlerinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kudbettin Güneş'e ait evinin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ahırın üzerine çığ düştü. İhbarla olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 44 küçükbaşın öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
