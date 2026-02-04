Sason'da Heyelan: Minibüs Yolda Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sason'da Heyelan: Minibüs Yolda Mahsur Kaldı

Sason\'da Heyelan: Minibüs Yolda Mahsur Kaldı
04.02.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde kar sonrası yağan yağmur heyelana neden oldu, minibüs yolda mahsur kaldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yağan yağmur heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan köy minibüsü, yola devrilen meşe ağacı ve toprak birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süre yerde kalan karın üzerine yağan yağmur sonrası toprak yumuşadı. Bu durum heyelana yol açarken, yola devrilen ağaç ve toprak nedeniyle köy minibüsü ilerleyemedi. Olayda minibüste bulunan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Batman, Yağan, Sason, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sason'da Heyelan: Minibüs Yolda Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:01:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sason'da Heyelan: Minibüs Yolda Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.