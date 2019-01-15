Son Dakika Haberleri: Sason'da "Uyuşturucuyla Mücadele" Toplantısı

Sason'da "Uyuşturucuyla Mücadele" Toplantısı

50 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde muhtarlara yönelik, "uyuşturucu ile mücadele" toplantısı yapıldı.

Sason'da
Batman'ın Sason ilçesinde muhtarlara yönelik, "uyuşturucu ile mücadele" toplantısı yapıldı.


Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Batman Yeşilay Temsilcisi Şehmuz Yılmaz tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili sunum yapıldı.

Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.


Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı da muhtarlar tarafından dile getirilen talep ve sorunların muhtarların ve kurumların koordineli çalışması ile çözüleceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: AA

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