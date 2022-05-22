Sason'un doğal güzellikleri objektiflere yansıdı

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında fotoğraf çekimi yapıldı.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında Sason'a gelen fotoğraf sanatçıları ve profesyonel fotoğraf sanatçıları ilçenin tarihi ve kültürel mekanları, doğal güzellikleri ile Sason çileği, ters laleleri de objektiflerine yansıttı.

Konya'dan gelen eczacı ve fotoğrafçı Reha Bilir, gazetecilere, Türkiye'nin farklı illerinden 14 kişi ve Makedonya, Bosna Hersek ve İran'dan gelen fotoğrafçılarla Sason'da çekim yaptıklarını, Batman'ın diğer ilçelerinde de çekip yapacaklarını söyledi.

Bilir, desteklerinden dolayı Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan Veysi Bulut da Batman merkez ve ilçelerinin tüm turizm envanterini fotoğraflayacaklarını, bu çekimlerin kent ve ilçelerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.