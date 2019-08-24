Satanistler: ABD'nin laik bir ülke olması için mücadele ediyoruz

Satanistler (Şeytana tapanlar) hakkındaki bütün bilgileriniz yanlış...

Ya da Satanist Tapınak cemaatini konu alan yeni bir belgesel bunu kanıtlıyor olabilir.

İsimdeki benzerlik bir yana Satanist Tapınak, 1966 yılında San Francisco'da tanınmış bir radyo sohbet programı sunucusu olan Anton Levey tarafından kurulan Satan Kilisesi'nden ayrı bir topluluk.

Ya haklarındaki iddialar, onlar doğru mu?

İnsan kurban etme? Yanlış. Kan içme? Yanlış. Kara Ayin? Eh, bu biraz doğru.

Satanist Tapınak grubu 2013 yılında, "bütün insanlar arasında iyilik ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek, tiranca otoriteyi reddetmek, pratik sağduğu ve adalet duygusunu savunmak ve insan bilinci doğrultusunda bireysel iradeyle belirlenmiş asil amaçlar için uğraş vermek" amacıyla kuruldu.

Bu hafta ABD'de gösterime giren "Hail Satan?" ya da türkçesiyle "Yaşasın Şeytan?" başlıklı belgeselde ABD'li film yapımcısı Penny Lane, Satanist Tapınak grubunun "Hristiyanlığın ABD'de artan siyasi etkisi ve bu yolla toplumsal yaşamı ele geçirmesi" olarak tanımladığı şeye karşı mücadelesini izliyor.

Dinin etkisinin farklı alanlara sızmasının bir örneği de Oklahoma Eyalet Meclisi'nin bulunduğu binaya Hristiyanlığın On Emiri'ni simgeleyen bir anıt dikilmesiydi.

Satanist Tapınak sosyal adalet ve insan haklarını güçlendirici bir öğretiyi yayma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Oklahoma örneğinde bir tür "kozmik dinsel denge" oluşturmak üzere Eyalet Meclisi binasında kendi Satanist ilah ve sembollerinden Bafomet'in de bir heykelinin dikilmesine izin verilmesini istiyor.

Tapınak grubunun sözcüsü Lucien Greaves belgeselin tanıtımında, "İnsanların, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Hristiyan ulus olduğu algısını gözden geçirmesini istiyoruz, çünkü öyle değil" diyor.

Belgeselin yapımcısı Penny Lane, Satanist Tapınak'ın Oklahoma'da yürüttüğü kampanya dolayısıyla ilgisini çektiğini söylüyor.

Penny Lane "Önce uzaktan bunun bir şaka olduğunu, bu insanların Satanistmiş gibi yaptıklarını falan düşündüm, ama biraz deşeleyince o sırada 50 bin üyeye ulaşmış bir grup olduklarını keşfettim" diyor ve sürdürüyor:

"İncelemeyi sürdürdükçe daha zengin, karmaşık ve düşünce kışkırtıcı bir malzeme ortaya çıktı."

Belgesel belagati kuvvetli zeki bir adam olan Lucien Greaves ve takipçilerinin, insanları nasıl kan bağışı yapmaya, evsizler için çorap toplamaya, kamuya açık plajları temizlemeye yönelttiğini ve okul dışı etkinlikler düzenleyerek çocuklara Tapınak'ın düşüncelerini anlattıklarını izliyor:

Satan'ın anlamı: Muhalif, karşı çıkan

Gerçi Satanistlerin Şeytan'ı çağırdıkları Kara Ayinlerin teatral, korku filmlerini hatırlatan yönleri yok değil ama konuştuğunuz zaman hepsi de gayet açık bir şekilde gerçekte Şeytan diye bir manevi kişiliğe inanmadıklarını, Satan'ı daha çok İbranice'deki kullanımında kendisini bulan "muhalif", "karşı çıkan" anlamında kullandıklarını söylüyorlar.

Lane, "İnançlarını soyut ve kurguya dayalı kavramlara dayandırdıklarını kavramakta zorlanmadım. Bu bir kandırmaca değil, dinin temelde derinden hissedilen ama kanıtlanamayan inançlara dayalı olduğunun bir tür kabulü" diyor.

Belgeselde Satanist Tapınak grubunun Bafomet'in nefis bir bronz heykelini eyalet meclisi binasına koyma girişimlerine geniş yer verilmiş. Fakat aynı zamanda Satanistler hakkında 80'li ve 90'li yıllarda yayılan korkulara da değiniyor. Aşırı sağcı Hristiyan örgütler ve yetkililer bu dönemde her yerde Satanizm görüyor her şeyi Satanistlikle suçluyorlardı.

Film yapımcısı Lane "10-15 yıl boyunca, bir tür gizli ve örgütlü bir Satanist komplo ile karşı karşıya olunduğu, bu insanların Şeytan adına cinayet, hayvanlara eziyet, çocuklara tacavüz gibi korkunç şeyler yaparak ortalıkta dolandıkları yönünde bir algı oluşturuldu" diyor.

Bu suçlamalar yüzünden bir çok insanın hayatının mahfolduğunu, hapislere düştüklerini anlatan Lane, "Ama biraz deştiğinizde, olayın ardında gizli bir örgüt ya da Satanistlerin falan bulunmadığını görüyorsunuz" diye sürdürüyor.

Bu dönemin ardından Satanist komplo paniği geride bırakılmış, artık kimsenin konuşmadığı bir konuya dönüşmüş. Lane buna karşılık Satanistlerin o dönemi hatırlatmak ve toplumun ne tür kötülükler yaratabileceğini konuşmak istediklerini söylüyor.

Satanist Tapınak grubunun sözcüsü Greaves ailesine zarar gelmemesi için gerçek adını kullanmıyor ve sık sık isim değiştiriyor. Çok kereler ölüm tehdidi aldığını ve bu yüzden grubun eylem ve törenlerinde kurşun geçirmez yelek de giydiğini anlatıyor.

Satanist Tapınak belgeselinin yapımcısı Penny Lane filminde görünen insanların can güvenliğinden kaygılı olduğunu söylüyor. "Filmimde yer almayı kabul etmekle risk aldılar. Bunun hep farkındayım ve bu beni çok kaygılandırıyor" diyor.

Lane Satanist Tapınak üyesi olmamış ama gruba ve amaçlarına özellikle laiklik vurgusunda yakınlık duyduğunu gizlemiyor.

"Yaşamım boyunca dindar insanlar karşısında olağanüstü bir kafa karışıklığı yaşadım. Biliyorum kulağa kötü gelecek ama yine de söyleyeceğim: Gerçekten, dürüstçe ifade etmek gerekirse dinin temelde bir tür akıl hastalığı olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini düşündüm. Sanırım annemin rahminden Ateist olarak doğdum ben."