Satı Kadın unutulmadı - Son Dakika

Satı Kadın unutulmadı

08.03.2021 12:25
Satı Kadın unutulmadı, System.String[]

Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve 'Satı Kadın' olarak bilinen Satı Çırpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anıldı.

Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve 'Satı Kadın' olarak bilinen Satı Çırpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın'ın ismini vereceklerini söyledi.

Kahramankazan'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Kahramankazan Belediyesi'nce müzeye dönüştürülen Satı Kadın Müze Evi'nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile Satı Kadın'ın ailesi katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın'ın anıt mezarında Kur'an-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadın'ın hayatı anlatıldı. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın'ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Satı Kadın Müze Evi'ni gezdi.

Başkan Oğuz'dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Satı Kadın'ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun ifade eden Oğuz, "1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekası ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın'ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Satı Kadın'ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın'ın ismini vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Oğuz, başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşları Satı Kadın Müze Evi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Satı Kadın kimdir?

Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır. - ANKARA

Satı Kadın unutulmadı
Satı Kadın unutulmadı
Satı Kadın unutulmadı
Satı Kadın unutulmadı
Satı Kadın unutulmadı

Kadınlar Günü, Milletvekili, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Satı Kadın unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Satı Kadın unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei