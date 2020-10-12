Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu

KÜTAHYA'da satın aldığı ev tarhanası ve makarnaların çoğunun tadından memnun kalmayan Nihal Kehribar (45), iş hayatına atılarak, kendi işletmesini kurdu. Yanında çalıştırdığı 4 kadınla birlikte tarhananın yanı sıra erişte de üreten Kehribar, "Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var" dedi.

Kütahya'da yaşayan evli Nihal Kehribar, marketlerden satın aldığı ev tarhanası ile makarnaların çoğunun tadını beğenmedi. Kendi işletmesini kurmaya karar veren Kehribar, Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde (KİŞGEM) açtığı tesisi büyütüp, tarhananın yanı sıra erişte de üreterek kendi işinin patronu oldu. Tarhana ve erişte üretimine un analizi ve un geliştirme gibi kolları da ekleyen Kehribar, yanında da 4 kadın çalıştırmaya başladı.