Bozoğlu, barınaktaki sevimli dostların sahiplendirilmesi konusunda Ödemişlilere çağrı yaparak, "Satın alma sahiplen" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in Ankara programı nedeniyle bu göreve vekalet eden belediye meclis üyesi Yüksek Mimar Tülin Bozoğlu, "Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında Ödemiş Belediyesi'nin Zeytinlik Sebahattin Şenocak Ortaokulu'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısına konuk oldu. Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zeytinlik Sebahattin Şenocak Ortaokulu'nun ortak organizasyonu ile düzenlenen toplantıda öğrencilere hitap eden Bozoğlu, hayvan sevgisi ve hayvanları koruma bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemini vurguladı.

Kendisinin de Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan bir kediyi sahiplenerek, "Aşkım" adını verdiğini anlatan Bozoğlu, "Çocuklarımızın sokaklarda yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkmaları adına geçtiğimiz hafta ilkokullarımızda mama dağıtmıştık. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini önemsiyoruz. Ben de belediyemizin hayvan barınağından bir kedi sahiplendim. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Barınağımızda bizlerin sevgisi ile büyümeyi bekleyen kedilerimiz, köpeklerimiz var. Hayvanları satın almak yerine barınaktan sahiplenilmesi gerekiyor. Bir kez daha 'Satın alma sahiplen' diyerek aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımıza sahip çıkılması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.