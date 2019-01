Satrançta Kadın Sporcu Sayısı Artıyor"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrançta kadın sporcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek, 302 bin 324 lisanslı kadın sporcularının bulunduğunu bildirdi.Son yıllarda popülerliğini hızla artıran ve 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en çok yapılan spor branşları arasında yer alan satranç, 7'den 77'ye tüm kadınlardan büyük ilgi görüyor.Eğitim hayatına yaptığı olumlu katkı nedeniyle kız çocukları aileleri tarafından satranca küçük yaşlarda başlatılırken, çocuklarından etkilenen ebeveynler de zamanla bu spora merak duyuyorlar."Satrancı her tarafa yaymışız"Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek, etkinliğe 2 bin 663'ü sporcu olmak üzere veli, antrenör ve kulüp temsilcileriyle beraber 7 binin üzerinde kişinin katıldığını ifade etti.Şampiyonaya, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu vurgulayan Tulay, "Satrancı her tarafa yayalım diye yola çıkmıştık. Demek ki her tarafa yaymışız. Bu şampiyona da yaptığımız çalışmaların bir göstergesi." diye konuştu.Kadın sporcu sayısında hızlı artışSon yıllarda kadınların satrançla daha çok ilgilenmesini istediklerini aktaran Tulay, sadece sporcu değil, antrenör, kulüp temsilcisi ve hakem olarak da kadınlara çok önem verdiklerini belirtti.Tulay, Türkiye'nin değişik illerinde ve hatta köylerde satranç oynayan kız çocukları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Satrançta kadın sporcu sayımız her geçen gün artıyor. 2012 yılında 47 bin 340 kadın lisanslı sporcumuz varken bugün 302 bin 324'e ulaştık. Son zamanlarda kadın hakemlerimizin sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. 2012 yılında 682 kadın hakemimiz varken bugün 2 bin 51 kadın hakemimiz var. Antrenörler de bizim için çok önemli. 7 yıl önce 12 bin kadın antrenörümüz varken bugün 23 bin 480 kadın antrenörümüz var. Kızlarımızın satranca başlamasını teşvik ediyoruz. Daha üst kademelere çıkmaları da bizim en büyük arzumuz. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de içine alan haftada yaptığımız Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılım her geçen gün daha da artıyor." Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya 'daFederasyon Başkanı Tulay, 2019'da Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonasına Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağını açıklayarak, 10- 23 Nisan tarihlerinde şampiyonanın Antalya'da gerçekleştirileceğini kaydetti.Avrupa'nın en iyi kadın satranç oyuncularının Türkiye'ye geleceğini vurgulayan Tulay, Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcuların da başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyledi.