SAÜ, "2022 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması"nda yer aldı - Son Dakika
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SAÜ, "2022 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması"nda yer aldı

03.06.2022 17:00
SAÜ, "2022 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması"nda yer aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 401-500 bandında yer aldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 401-500 bandında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, seçkin Asya üniversitelerinin dahil edildiği listede 829 üniversite içerisinde 401-500 bandına yerleşen SAÜ, yurttan 66 üniversitenin girdiği listede Türk üniversiteleri arasında 23'üncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, uluslararası eğitim kalitesi, araştırma performansı, endüstriyel kazanç ve uluslararası görünüm ölçütlerinin değerlendirildiği listede yer almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

SAÜ'nün, dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girme yürüyüşünün devam ettiğini belirten Savaşan, "İnanıyorum ki, oluşturduğumuz araştırma muhiti ve iklimi ile ilk 500 üniversitesi arasına girmemiz de çok uzak hedef değildir. Nitelikli akademik yayında 2021'de üçte birlik artışla 1142'ye ulaştık. Çeyreklik dilimlerde Q1 artışı da göğsümüzü kabarttı. Yayınlarımızın aldığı atıf 17 binin üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

Savaşan, akademisyenlerin yayınlarının dünyanın en prestijli dergilerinde yayınlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Ar-Ge projeleri bakımından da iyi konuma geldik. Ulusal ve uluslararası proje sayısında mart ayı itibariyle 2021'i yakaladık. Yakaladığımız bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz. Üniversite yönetimi olarak akademisyenlerimizin bu kapsamdaki ihtiyaç ve taleplerine çözüm bularak altyapı ve teknolojik kapasitemizi güncelleyerek desteğimizi sürdüreceğiz. Başarıya katkı sağlayan öğretim elemanları ve personeli kutluyorum."

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'yla, on yıldır dünya üniversitelerinin performanslarını çeşitli araçlarla ölçerek Asya kıtasını kapsayan toplu bir veri haritalaması oluşturma amaçlanıyor. Üniversitelerin performansları değerlendirmeye alınırken öğretim (yüzde 25), araştırma (yüzde 30), atıf (yüzde 30), endüstriyel kazanç (yüzde 7,5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7,5) başlıklı beş ayrı kategoride değerlendiriliyor.

Sakarya Üniversitesi, geçen yıl da "World's Universities with Real Impact (WURI)" sıralamasında Endüstriyel Etki kategorisinde 28'inci, UI GreenMetric Sıralaması'nda 208'inci olmuştu. Bunların yanı sıra Times Higher Education'ın derlediği "Etki Sıralaması"nda 3 alanda dünya genelinde 101-200 bandına yerleşmiş ve Türkiye'deki üniversiteler arasında da 11 alanda ilk 10'un içerisine girmeyi başarmıştı.

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Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Araştırma, Asya, Güncel, Son Dakika

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