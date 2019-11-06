Son Dakika Haberleri: SAÜ'de Otomotivin Geleceği konuşuldu
Son Dakika Güncel SAÜ'de Otomotivin Geleceği konuşuldu

SAÜ'de Otomotivin Geleceği konuşuldu

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu tarafından "Otomotivin Geleceği" adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ'de Otomotivin Geleceği konuşuldu, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Topluluğu tarafından "Otomotivin Geleceği" adlı bir konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa, TOFAŞ Lojistik Uzmanı Bahadır Aydın ile otomotiv sektöründe yayıncılık yapan Otopark'ın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Koç, Şef Editörü Onur Koray ve Editörü Şafak Sosyal konuşmacı olarak katıldı.


Bahadır Aydın, konuşmasına öğrencilik yıllarında edindiği tecrübeleri anlatarak başlarken, stajın iş tecrübesi konusunda kişiye birçok tecrübe kazandırdığını söyledi.


İngilizce öğrenmenin de önemine değinen Aydın, "Ayrıca Erasmus programı, yeni bakış açıları kazandıracağı veya globalde hangi seviyede olduğunuzu göstermesi açısından önemli bir fırsat olacaktır" diye konuştu. Aydın, konuşmasının devamında otomotiv sektörünü görev yaptığı TOFAŞ'daki uygulamalardan örnekler vererek anlattı.


Otopark Genel Yayın Yönetmeni Sinan Koç, Şef Editör Onur Koray ve Editör Şafak Sosyal ise ağırlıklı olarak soru cevap şeklinde öğrenciler ile sohbet ettiler. Konuşmacılar, tecrübeleri ile birlikte otomotiv sektörü hakkındaki bilgilerini öğrenciler ile paylaştılar. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Aydın, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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