SAÜ'lü 13 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) 13 akademisyenin, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ABD'deki Stanford Üniversitesinin dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerine dayalı olarak 19 Ekim 2021'de yayınlanan ve 2020 yılı boyunca alınan atıf sayısına göre ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"nın listelendiği belirtildi.

Kariyer boyu etki sıralamasına ek olarak yıllık etki listesinin de duyurulduğu aktarılan açıklamada, SAÜ'deki 13 öğretim üyesinin bu listede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, listeye giren öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ayhan Şengil, Prof. Dr. Ekrem Büyükkaya, Prof. Dr. Faruk Anıl Konuk, Prof. Dr. İmdat Taymaz, Prof. Dr. Kenan Genel, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Doç. Dr. Dilek Angin, Doç. Dr. Mücahit Aydın, Doç. Dr. Ömer Kadir Morgül, Doç. Dr. Ömer Tamer, Doç. Dr. Ünal Çavuşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Abdulghaffar Al-Buriahi'den oluştu.