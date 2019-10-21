Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Marmaris'te

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savaşta babalarını kaybeden asker çocukları bir haftalık tatil için Marmaris'e geldi. Savaş mağduru çocukları Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ziyaret etti.



Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından Marmaris İçmeler Mahallesindeki Orka otelde karşılanan çocuklar bir hafta boyunca tatil yapacaklar. Ukrayna'dan gelen yaklaşık 40 çocuk bir hafta boyunca Muğla'nın çeşitli turizm bölgelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, "Ukrayna'da Donetsk bölgesinde yaşanan savaşta asker babalarını kaybeden yaklaşık 40 çocuk otel Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları tarafından ağırlanıyor. Bölgemiz son yıllarda Ukrayna'dan gelen turistlerde büyük artış yaşıyor. Bu gibi etkinliklerle de bu artışı sürdürmek istiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Turgut Torunoğullarına teşekkür ediyorum. Babalarını savaşta kaybeden 40 çocuğumuz ile bir araya geldik. Müdürlük olarak üzerimize düşen sorumluluklarımız ne olursa yerine getireceğiz. Sayın Büyükelçi Andrii Sybiha'ya da katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA